Москва, 1 февраля, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Российский предприниматель Роман Абрамович не получил на свой счёт деньги от продажи лондонского футбольного клуба «Челси». У него нет доступа к этим деньгами из-за санкций, применённых к нему органами власти Великобритании, сообщил пресс-офис Абрамовича ТАСС.

Marina Lystseva Роман Абрамович

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Представители бизнесмена отметили, что предприниматель собирался направить деньги от продажи «Челси» тем, кто пострадал из-за конфликта между Украиной и Россией. Однако в результате блокирования доступа к этим средствам Абрамович не может повлиять на их распределение.

«Речь исключительно о гуманитарной помощи населению. Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича, и с тех пор находятся в распоряжении британских властей», — пояснили в пресс-офисе бизнесмена.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о сумме почти в 3 млрд долларов (2,3 млрд фунтов стерлингов). Абрамович продавал клуб с разрешения правительства Великобритании и заявлял о своём намерении ещё до попадания в санкционный список.