Иркутск, 23 сентября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Напавшего в школе Балаганска в Иркутской области на одноклассников восьмиклассника остановил учитель физкультуры. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Кадр из видео

«Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — сказал министр в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.

Как отметил Парфёнов, 13-летний восьмиклассник напал на одноклассников перед уроков в раздевалке, нанеся удары молотков трём школьникам.

По словам министра, всем пострадавшим оказана медпомощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее отмечалось, что в школе Балаганска отсутствовали рамки металлоискателя на входе. В настоящее время рассматриваются все возможные версии, как ученик смог пронести опасные предметы в учебное заведение.

До этого следователи возбудили два уголовных дела по факту нападения восьмиклассника на своих одноклассников в посёлке Балаганск Иркутской области. Как рассказали в СУ СК по региону, школьник напал на детей перед уроком физкультуры, серьёзно никто не пострадал. В настоящее время нападавший задержан. Отмечалось, что мотивы нападавшего подростка выясняют. Известно, что на профилактическом учёте он не состоял.