Москва, 23 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Если что-то и лежит на подаренной главе киевского режима Владимиру Зеленскому в США «Золотой тарелке», так это жизни граждан Украины, заявила 23 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Павел Кашаев / Global Look Press

Так она прокомментировала сообщение о вручении Зеленскому награды от Американской академии достижений, носящей название «Золотая тарелка». Она была получена главой киевского режима «за развитие человечества».

«Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной «американской академии», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Зеленскийприбыл в США. Он посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также глава киевского режима выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и встретится с президентом США Джозефом Байденом. Предполагается, что состоятся также встречи Зеленского с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Зеленский, который называл жителей Донбасса «особями», сам войдёт в историю как раз под именем «особи», отмечала ранее Захарова. Представитель МИД назвала происходящее на Украине реализацией «отложенного плана» войны с СССР «Немыслимое», который разработали англосаксы.