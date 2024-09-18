Москва, 18 сентября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, который называл жителей Донбасса «особями», сам войдёт в историю под этим словом. Об этом 18 сентября в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИА Регнум Владимир Зеленский

Представитель внешнеполитического ведомства назвала происходящее сейчас на Украине «отложенным планом» войны с СССР «Немыслимое», который разработали англосаксы.

«Мне кажется, они [Запад] просто дурака искали, который сможет всё это сделать. Но такого не родилось, видимо, за все эти десятилетия, не вывелась в человечестве, говоря словами Зеленского, особь», ― отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что это слово глава киевского режима употреблял в отношении добропорядочных, честных, хороших людей, которые боролись только за то, чтобы им оставили язык, культуру, историю, памятники и своих героев.

«Вот он их [жителей Донбасса] называл особями, а в историю сам войдёт под таким названием», — подчеркнула Захарова.

По её словам, англосаксонский мир ждал, пока «выведется нечто», кто сможет осуществить план «Немыслимое 2.0», параллельно уничтожив страну, вверенную народом для управления.

Как сообщало ИА Регнум, председатель совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук 12 сентября высказал мнение, что самостоятельной Украины уже давно не существует, и в нынешнем виде она не имеет будущего. По словам политика, страна не существует ни политически, ни экономически, ни юридически. Украиной управляет нелегитимный Зеленский, который узурпировал власть, став диктатором.

Он добавил, что в стране уничтожен бизнес, разорваны экономические связи, а Запад выставил задачу — воевать с Россией, что и делается. Зеленский перечеркнул перспективы украинской государственности в будущем, считает оппозиционер.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.