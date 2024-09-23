Москва, 23 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Молодой человек, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, с детства имеет диагноз аутизм, сообщили 23 сентября в медицинских службах.

Илья Питалев/РИА Новости

«Задержанный за повреждение могилы Маслякова молодой человек 2004 года рождения является инвалидом 1-й группы с детства с диагнозом аутизм», — приводит ТАСС слова собеседника.

Уточняется, что юношу поместили в психиатрическую больницу №1.

Как сообщало ИА Регнум, накануне молодой москвич вырвал деревянный крест, установленный на могиле Маслякова, перенёс фотографии и разбросал цветы. Он заявил, что основатель КВН «недостоин там лежать». Мужчину, находившегося в неадекватном состоянии, отвезли в психиатрическую больницу. Разгромленную могилу привели в порядок.

Семья Маслякова обратилась в полицию. В отношении мужчины, осквернившего могилу, возбудили уголовное дело.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. В последнее время он находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц, ранее у него выявили онкологическое заболевание. Похороны прошли 11 сентября, могила телеведущего находится рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.