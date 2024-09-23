Москва, 23 сентября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. В отношении мужчины, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили 23 сентября журналистам в правоохранительных органах.

Илья Питалев/РИА Новости

Дело возбуждено по статье о надругательстве над местами захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Статьёй предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 360 часов либо исправительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до трёх месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Новодевичьем кладбище задержали жителя Москвы 2004 года рождения, который находился в неадекватном состоянии. Молодой человек вырвал деревянный крест, установленный на могиле Маслякова, и разбросал цветы. По его словам, основатель КВН «недостоин там лежать».

Мужчину отвезли в психиатрическую больницу, предположительно, он был под действием наркотиков. Семья Маслякова обратилась с заявлением в полицию. Разгромленную могилу привели в порядок.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. В последнее время он находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц, ранее у него выявили онкологическое заболевание. Похороны прошли 11 сентября, могила телеведущего находится рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.