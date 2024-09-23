Москва, 23 сентября, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Молодой человек, который разгромил могилу основателя и ведущего КВН Александра Маслякова, отправлен в психиатрическую больницу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Собеседник журналистов не уточнил, в какое именно учреждение отвезли мужчину. Вероятно, в больнице задержанного проверят на вменяемость.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября появилась информация о том, что на Новодевичьем кладбище в Москве 19-летний мужчина разгромил могилу Александра Маслякова. Устроивший погром заявил, что основатель КВН «недостоин там лежать». Предварительно, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Уточнялось, что напавшего пытались успокоить прохожие, но это не останавливало его. Парень намеревался скрыться с места на самокате, однако его задержала охрана кладбища и передала полицейским. После задержания его допросили.

Семья Маслякова после разрушения его могилы обратилась с заявлением в полицию. Разгромленную могилу привели в порядок. Вырванный крест, разбросанные фотографии и мемориальную табличку вернули на прежнее место.