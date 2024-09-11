Москва, 11 сентября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Ведущего телешоу «Клуб весёлых и находчивых» Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

РИА Новости / Илья Питалев

82-летний Александр Масляков умер 8 сентября. Церемония прощания прошла 11 сентября в концертном зале «Планета КВН». На ней присутствовали его сын Александр Масляков, а также родственники, друзья и коллеги, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. После окончания вуза работал в проектном институте «Гипросахар». В 1964 году, будучи студентом четвёртого курса, начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодёжи.

В 2000-х годах преподавал в МГИКе. С 2007 по 2014 год — председатель жюри телешоу «Минута славы». В 2014 году стал членом жюри телешоу «Чувство юмора».