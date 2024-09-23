Донецк, 23 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор трём военнослужащим 55-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 23 сентября сообщила прокуратура региона.

Николай Тришин/ТАСС

Отмечается, что 31-летний Даниил Верещака, 24-летний Артём Батюта и 23-летний Артур Шарамок признаны виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, применение в вооружённом конфликте методов, запрещённых международным договором РФ).

Суд установил, что в феврале 2022 года Верещака, Батюта и Шарамок обстреляли осколочно-фугасными снарядами мост общего пользования «Славянск — Донецк — Мариуполь». В результате был повреждён критически важный объект гражданской инфраструктуры. Имущественный ущерб составил более 214 млн рублей.

Суд приговорил Верещаку, Батюту и Шарамока к 16 годам лишения свободы каждого. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Верховный суд ДНР заочно приговорил наёмника из Латвии Алвиса Лукшу к 14 годам лишения свободы. С февраля 2022 года по май 2023 года он в составе военизированного формирования участвовал на стороне украинской армии в боевых действиях в различных точках боевого соприкосновения.

Следственный комитет России 18 сентября возбудил уголовное дело против наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана, воевавшего на стороне ВСУ. Он подозревается в убийстве и покушении на убийство двух или более человек в Курской области.