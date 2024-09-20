Донецк, 20 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Наёмник из Латвии Алвис Лукша заочно приговорён Верховным судом Донецкой Народной Республики к 14 годам лишения свободы, сообщили 20 сентября в прокуратуре ДНР.

Прокуратура ДНР

Суд признал Лукшу виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооруженном конфликте»). С февраля 2022 года по май 2023 года он в составе военизированного формирования «Интернациональный легион» участвовал на стороне украинской армии в боевых действиях в различных точках боевого соприкосновения.

«За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, заочно приговорил наёмника к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября суд ДНР заочно избрал Лушке меру пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в международный розыск. Уголовное дело, возбуждённое против Лукши, в этот же день поступило в Верховный суд ДНР.

Следственный комитет России 18 сентября возбудил уголовное дело против наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана, воевавшего на стороне украинской армии. Он подозревается в убийстве и покушении на убийство двух или более человек в Курской области.