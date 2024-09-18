Москва, 18 сентября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В отношении наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), возбуждено уголовное дело за преступления в Курской области. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Новой Зеландии Джордана О’Брайана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он подозревается в убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, незаконном пересечении государственной границы и других преступлениях.

Следствие установило, что О’Брайан являлся инструктором украинских подразделений и в настоящее время лично принимает участие в вооружённом конфликте в качестве наемника.

В ведомстве добавили, что принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября российские военные ликвидировали в Курской области грузинского наёмника ВСУ, главаря спецназа «Тбилиси» Георгия Роинишвили.

5 сентября замглавы российской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил о переброске из-под Харькова на курское направление свыше 500 иностранных наёмников для проведения массированной атаки на регион. Он также добавил, что установлены ещё четыре иностранных наёмника, причастных к преступлениям против мирных жителей Курской и Харьковской областей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа сообщала об активном участии иностранных наёмников ВСУ в нападении на Курскую область. Дипломат добавила, что наёмники готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы. Она напомнила о фотографии позиции миномётного расчёта рядом с детской площадкой в Курской области, которую демонстративно в Сеть выложили американские наёмники.