Назаровский район, Красноярский край, 23 сентября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Пельмени, которые приобрела отравившаяся в Красноярском крае семья, хранились с соблюдением всех норм. Об этом в разговоре с RT заявила продавщица магазина.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По её словам, продукты в магазине качественные и сертифицированные.

«Мы тут самолепкой не занимаемся», — отметила женщина, добавив, что пельмени стоят около 200 рублей и их «покупает вся деревня».

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Для того чтобы установить точную причину отравления, планируют провести дополнительные исследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, в котором семья покупала продукты питания. Расследование инцидента продолжается.

Пресс-служба управления Россельхознадзора проинформировала, что в сельском магазине в Красноярском крае, где купила продукты отравившаяся семья, выявлены нарушения ветеринарных требований.

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что родители погибших от отравления детей пришли в сознание. Следствие начало допрос матери погибших от отравления детей.