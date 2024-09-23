Москва, 23 сентября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 1795 бойцов в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 сентября на брифинге.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Он уточнил, что подразделения российской военной группировки «Север» нанесли поражение противнику у Липцов и Волчанска в Харьковской области. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли здесь до 105 бойцов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским силам у Купянска, Першетравневого, Василевки, Петропавловки и Кругляковки в Харьковской области, у Серебрянки в ДНР. Кроме того, отражены четыре контратаки. Противник потерял в зоне действия группировки до 450 бойцов и восемь танков.

Подразделения «Южной» группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение противнику у Кирово, Славянска, Константиновки, Курахово, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР. Украинские войска потеряли до 600 бойцов.

В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 440 бойцов. Российские военные заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах Калиново, Горького, Михайловки и Розовки в ДНР, а также отразили девять контратак.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским силам в районах населённых пунктов Доброволье и Золотая Нива в ДНР, а также отразили контратаку. Противник потерял до 140 бойцов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям у села Веселянка в Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе боевых действий под Угледаром в ДНР российские военные взяли в плен 20 украинских военных, в том числе двух офицеров. Пленные рассказали, что запрашивали помощь командования, но её не было.