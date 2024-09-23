Угледар, ДНР, 23 сентября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен 20 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий на угледарском направлении в ДНР, сообщает 23 сентября ТАСС.

Павел Лисицын/РИА Новости

В числе сдавшихся — два офицера. Тем, кто ранен, оказали медицинскую помощь.

Большинство пленных служили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, которая пытается держать оборону под Угледаром. По их словам, почти всех мобилизовали несколько недель назад.

На линии боевого соприкосновения украинские бойцы находились от одного дня до двух недель. Многие рассказали, что запрашивали помощь командования, но её не было.

Как сообщало ИА Регнум, сдавшиеся в плен российским военным бойцы ВСУ рассказывают о тяжёлых условиях службы, в том числе о нехватке еды и воды. Зачастую они жалуются на командование, отправляющее людей в бой без должной подготовки.

Так, военнопленный Николай Устенко рассказал, как был направлен в десантно-штурмовую бригаду ВСУ. По словам украинца, раз в месяц бойцы находились на полигоне, для стрельбы им выдавали не более десяти патронов, на этом подготовка заканчивалась.