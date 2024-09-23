Москва, 23 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Офицеры Вооружённых сил Украины (ВСУ) не принимают участия в боевых действиях, а только отдают приказы по рации. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Запорожец на видео, распространённом Минобороны РФ.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«Есть командиры, офицеры, но они же не воюют. Просто указы раздают, команды, и всё», — отметил он.

По его словам, в настоящее время украинские войска несут огромные потери в живой силе и технике. Он также сообщил, что во время проведения мобилизации людей принудительно доставляли в военкоматы, а медкомиссия там проводилась формально.

«Я вообще астматик… Я срочку не служил, а тут людей просто нет. Гребут всех подряд», — поделился военный.

Запорожец добавил, что мобилизованных отправляют на передовую как расходный материал. Боец пояснил, что, когда его подразделение прибыло на позицию, им выдали карту местности и сказали двигаться по указанным точкам. Однако из-за того, что никто из отряда не проходил боевую подготовку и не умел ориентироваться по карте, они заблудились. Военные сообщили по рации о произошедшем командованию, после чего их повёл по нужному маршруту беспилотник.

Как сообщало ИА Регнум, взятый в плен военными армии России боец украинских формирований Владимир Кислый заявил, что командование ВСУ бросило его подразделение на произвол судьбы. Другой военнопленный ВСУ Анатолий Власенко рассказал, как попал в плен после приказа командования «держать оборону» в якобы пустом доме, в котором их встретили российские военные.

Ранее пленный украинец Андрей Гусляков сообщил, что бойцы ВСУ открыли огонь по своим сослуживцам, когда те решили сдаться российским военным.