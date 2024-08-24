Украина, 24 августа, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыли огонь по своим сослуживицам, когда те решили сдаться российским солдатам. Об этом 24 августа рассказал пленный украинец Андрей Гусляков.

Кадр из видео

Мужчина вместе с другим военным с позывным Дед направился к российским позициям под Волчанском.

«Наши стреляли по нам, когда мы бежали. Сначала из автоматов, потом из пулеметов», — приводит его слова Минобороны РФ.

Гусляков не сомневается, что сослуживцы пытались помешать им сдаться и даже послали в след беспилотник.

По его словам, Дед не успел добежать до позиций ВС России, его подстрелили. Четверо других солдат отказались сложить оружие и пообещали сражаться до конца. В результате они погибли.

Гуслякова призвали, несмотря на наличие ряда болезней, включая прободную язву. Обещали направить в тыл, но в итоге распределили в Волчанск. Другим бойцам, оставшимся на фронте, он порекомендовал сдаться и не бояться пугающих историй о судьбе украинских военных в плену. Все они обманчивы.

Как передавало ИА Регнум, в июле другой боец ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как его расстреляли сослуживцы при попытке сдаться в Торецке Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские военные вынесли раненого украинца на руках. Он отметил, что медики оказали необходимую помощь и раны уже заживают.

В мае российские военные спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова, которого украинское командование оставило без прикрытия в блиндаже на линии боевого соприкосновения. Поддерживаемая палкой крыша сооружения рухнула, и боец не смог выбраться самостоятельно. Позднее к блиндажу пришли российские военнослужащие и вызволили Мантипорова из-под завалов.