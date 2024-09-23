Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 23 сентября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. От развития электронной промышленности зависят обороноспособность и безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам 10-го российского форума «Микроэлектроника 2024», который проходит на Федеральной территории «Сириус» с 23 по 28 сентября.

Максим Блинов/РИА Новости

Обращение главы государства зачитал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Российский лидер подчеркнул, что электронная промышленность является одной из ключевых стратегических отраслей современной экономики.

«От её развития во многом зависит обороноспособность и безопасность нашей страны», — добавил президент.

Кроме того, от развития отрасли зависят финансовая сфера страны и качество жизни граждан России.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Путин отметил важность технологического обновления военной сферы.

В июле президент также отмечал, что металлургическая промышленность имеет стратегическое значение для развития России, в том числе для обеспечения обороны и безопасности страны.

Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля анонсировал запуск новых национальных проектов в сфере технологического развития и суверенитета. Как заявил российский лидер, эти проекты станут «мотором для всей экономики страны».