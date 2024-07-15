Москва, 15 июля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 июля в режиме видеосвязи принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в ДНР и других регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Запускается доменная печь №5 Енакиевского металлургического завода в ДНР, печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава АО «Русполимет» в Нижегородской области и новая коксовая батарея Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области», — отметила пресс-служба.

21 июля в России отмечается День металлурга, напомнили в Кремле. Президент поздравил работников и ветеранов отрасли с приближающимся праздником, сказано в сообщении.

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