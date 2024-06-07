Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Военная сфера России нуждается в технологическом обновлении. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что аналогичные процессы начинают разворачиваться в военной сфере России, где необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для России, подчеркнул президент.

По словам Путина, будущее государств зависит от того, как они отвечают на глобальные вызовы.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса 15 мая поручил министру обороны Андрею Белоусову сделать всё для того, чтобы максимально раскрыть ведомство для инноваций. Президент подчеркнул, что чем эффективнее средства поражения, чем они мощнее и точнее, тем меньше потерь у российской армии. Он назвал это ключевым моментом в ведении боевых действий. Побеждает тот, кто быстрее осваивает новейшие средства вооружённой борьбы.

Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля анонсировал запуск новых национальных проектов в сфере технологического развития и суверенитета. Как заявил российский лидер, эти проекты станут «мотором для всей экономики страны».