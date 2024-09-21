Москва, 21 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Николай Устенко 21 сентября рассказал, как его без подготовки направили в десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Видео опубликовало Минобороны РФ.

Кадр из видео Николай Устенко

Как рассказал Устенко, он как военнообязанный получил повестку и на второй день был в военкомате.

«Нас направили на Житомир на 95-ю ВСУшную», — сообщил военнопленный, добавив, что написал отказ и не поехал в штурмовую бригаду.

После этого его отправили домой, а через пару дней из военкомата сообщили, что он будет прикомандирован к Национальной гвардии.

«Раз в месяц у нас был полигон. До 10 патронов максимум, может, выстреливали, и всё, на этом всё заканчивалось», — сообщил Устенко.

Когда бойцов начали отправлять в Запорожье, все старались избежать отправки на фронт. Многие жаловались на здоровье, чтобы их списали по болезни. Устенко оказался в зоне боевых действий в селе Терсянка.

Рассказывая о том, как он попал в плен, украинец сообщил, что его подразделение должны были сменить. Бойцы услышали звук БМП, выбежали и сели в неё. И только тогда они поняли, что сели в российскую машину.

Как сообщало ИА Регнум, военнопленный Виктор Павлуш, командовавший отделением 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал, что, находясь на окраине Торецка, понял, что не выживет. Командование бросило его подразделение умирать. Он хотел покончить с собой. Военного спасло то, что российские бойцы взяли его в плен.

Другой военнопленный Артём Казарченков рассказал о ситуации в зоне боевых действий с участием наёмников из Новой Зеландии и Германии. Когда российские войска начали обстрел, иностранцы убежали и больше не возвращались на позиции.