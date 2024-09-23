Москва, 23 сентября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Члены семьи из Таджикистана, продавшие автомобиль Renault Symbol участникам нападения на «Крокус Сити Холл», знали о готовящемся теракте. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Юлия Морозова/ТАСС Аминчон, Исроил, Диловар Исломовы и Алишер Касимов (справа налево) в Басманном суде

«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И. (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Исломова Д. И. (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Исломова И. И. (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Касимова А. Х. (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-розыскных мероприятий, показаний свидетелей и потерпевших, результатов осмотров и обысков, иных материалов дела в их совокупности», — указано в решении Басманного суда о продлении ареста обвиняемым.

Следствие считает, что члены семьи Исломовых продали автомобиль исполнителям, в то время как Алишер Касимов сдал им квартиру.

Издание уточнило, что машина принадлежала одному из братьев Исломовых, однако все трое вину не признают, как и Касимов. Адвокаты обвиняемых заявили, что Исломовы добровольно явились в органы следствия после того, как узнали свой бывший автомобиль в видеорепортажах СМИ, и дали показания об обстоятельствах продажи транспортного средства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа террористов напала на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате погибли 144 человека, ещё 551 пострадал.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В рамках этого дела арестовали 12 человек. Четверым предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы. Остальным фигурантам предъявили обвинения в пособничестве.