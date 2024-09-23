Луганск, 23 сентября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в течение недели, с 14 по 20 сентября, ликвидировали на рубежах Луганской Народной Республики более 12 тысяч боевиков украинских войск, пытавшихся проникнуть на территорию региона. Об этом 23 сентября сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

«С 14 по 20 сентября 2024 года подразделения группировок войск «Юг» и «Запад» отражено 38 контратак противника, на 12 больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом», — указал он в беседе с ТАСС.

По его словам, российские военные за указанный период ликвидировали на рубежах ЛНР порядка 12 110 украинских военных и наёмников. Кроме того, украинские войска потеряли 20 танков, две реактивные системы залпового огня, свыше 300 различных бронемашин, 108 орудий полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Отдельно Марочко отметил уничтожение Вооружёнными силами РФ американской пусковой установки MLRS и основного боевого танка Leopard.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировок войск «Юг», «Запад», «Центр», «Север», «Восток» и «Днепр» в течение недели ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции почти 16,8 тысячи человек личного состава ВСУ.

В числе уничтоженной иностранной техники — три немецкие боевые машины пехоты Marder, три американских бронетранспортёра M113, один немецкий танк Leopard и РСЗО MLRS производства США. В период с 14 по 20 сентября Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Желанное Первое и Георгиевка в Донецкой Народной Республике.