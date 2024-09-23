Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил, что РФ незнакома с так называемым «мирным планом» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он сообщил 23 сентября в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь (в США. — Прим. ред.) много шума относительного того, что он собирается предлагать», — указал Полянский.

Российский дипломат предположил, что этот «мирный план» необходим Зеленскому, чтобы удержать тему украинского конфликта в международной повестке. Также Полянский напомнил, что срок полномочий главы киевского режима истёк.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Зеленский прибыл в Соединённые Штаты, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что в Вашингтоне глава киевского режима встретится и представит так называемый «мирный план» президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. По словам руководителя офиса Зеленского Сергея Лещенко, для реализации этого плана необходимо разрешение Запада на применение ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

17 сентября посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что нынешние власти на Украине могут продолжать своё существование только в условиях продолжения конфликта. Он добавил, что в противном случае главу киевского режима свергнут, и ему придётся уйти.