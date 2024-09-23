Курск, 23 сентября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил Росси пресекли попытку украинских формирований вклиниться вглубь территории Курской области, уничтожив личный состав и технику ВСУ в приграничном районе. Об этом 23 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь территории и полностью их разгромили с боевой техникой», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что десантники действовали при поддержке расчётов противотанковых ракетных комплексов, артиллерии и ударных БПЛА.

В результате боевых действий украинские формирования понесли потери в живой силе и технике. Российские военные вывели из строя и уничтожили два танка и четыре боевые бронированные машины «Казак», добавили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области французскую самоходную артиллерийскую установку Ceasar украинских войск. По его словам, российские военные продолжают стабильно продвигаться как в Курской области, так и на других направлениях в зоне СВО.

Формирования украинских войск атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. По данным Минобороны от 22 сентября, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 795 боевых бронированных машин, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства, а также восемь пусковых установок ЗРК и 31 станцию радиоэлектронной борьбы.