Суджа, Курская область, 23 сентября, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Ceasar украинских войск в приграничье Курской области. Об этом 22 сентября сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Наши подразделения на нашем участке сегодня уничтожили — самое важное это, наверное, Ceasar… Иностранная техника высокого качества, но тоже сгорела», — сообщил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

На данном участке в течение суток украинские войска потеряли один миномёт и несколько единиц техники, а также понесли существенные потери в личном составе. Алаудинов отметил, что российские военные продолжают стабильно продвигаться как в Курской области, так и на других направлениях в зоне специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что вертолёт Ми-28НМ Воздушно-космических сил РФ уничтожил скопление живой силы и бронированную технику украинских формирований в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными средствами поражения.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. По данным Минобороны от 22 сентября, украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 795 боевых бронированных машин, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства, а также восемь пусковых установок ЗРК и 31 станцию радиоэлектронной борьбы.