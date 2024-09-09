Вашингтон, 9 сентября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Провал атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область может вылиться в серьёзное недовольство действиями главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Если вторжение в Курск превратится в дорогостоящую оккупацию, а истощённые войска Украины потеряют ещё больше ключевых городов под Донецком, это может стать третьим ударом для Зеленского», — указано в публикации.

Авторы материала отметили, что первые два «удара» по позициям Зеленского заключаются в провале летнего контрнаступления 2023 года и в неудачной кампании зимы 2023–2024 годов, при которой ВСУ потеряли Авдеевку.

Как отмечается в публикации, многие жители Украины связывают эти провалы с именем главы киевского режима, из-за этого «украинский гнев на Зеленского рискует стать критическим».

2 сентября ирландский журналист Чей Боуз написал в социальных сетях, что нападение украинских формирований на Курскую область ослабило их, в результате чего Вооружённые силы России нанесли ВСУ серию сокрушительных ударов на восточном фронте. Это приближает конец главы киевского режима, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление российских войск в Донбассе. Однако киевский режим не смог реализовать свой замысел, добавил глава государства. По его словам, армия России в зоне спецоперации освобождает территории квадратными километрами.