Вашингтон, 10 сентября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может отдать приказ Вооружённым силам Украины (ВСУ) отступить из Курской области, поскольку западные страны воспримут такой шаг как личный провал Зеленского, написал аналитик Марк Епископос в материале для The American Conservative (ТАС).

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«Одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление не получится представить иначе, как провал», — сказано в материале.

По словам аналитика, бойцы ВСУ не могут «собрать вещи и покинуть» регион, но и удерживать захваченные территории им не под силу. Именно поэтому украинское командование отправляет новые части военных в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, украинские подразделения за всё время боёв на курском направлении потеряли более 11,8 тыс. военных.

По информации Минобороны РФ на 10 сентября, за сутки потери противника на курском направлении составили более 380 бойцов и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не сумел.

Российский лидер также подчеркнул, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными, а поэтому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения.