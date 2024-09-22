Десять человек пострадали при обстреле ВСУ села под Белгородом
Белгород, 22 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками села Черемошное в Белгородском районе пострадали 10 человек. Об этом 22 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава области уточнил, что сейчас экипажи скорой помощи доставляют шестерых пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода и ещё четверых — в областную клиническую больницу.
Гладков отметил, что трое их пострадавших пребывают в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степень тяжести и ещё двое — в удовлетворительном состоянии. Всем получившим ранения медики оказывают всю необходимую помощь.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 сентября сотрудник противопожарной службы погиб в результате детонации украинского дрона в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он принимал участие в работах по ликвидации возгорания сухой растительности в Новоайдарском муниципальном округе.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 21 сентября сообщил, что один мирный житель погиб и ещё восемь пострадали при обстреле и атаке беспилотника украинских боевиков на Горловку и Набережное. Он уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.