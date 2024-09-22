Белгород, 22 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками села Черемошное в Белгородском районе пострадали 10 человек. Об этом 22 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что сейчас экипажи скорой помощи доставляют шестерых пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода и ещё четверых — в областную клиническую больницу.

Гладков отметил, что трое их пострадавших пребывают в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степень тяжести и ещё двое — в удовлетворительном состоянии. Всем получившим ранения медики оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 сентября сотрудник противопожарной службы погиб в результате детонации украинского дрона в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он принимал участие в работах по ликвидации возгорания сухой растительности в Новоайдарском муниципальном округе.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 21 сентября сообщил, что один мирный житель погиб и ещё восемь пострадали при обстреле и атаке беспилотника украинских боевиков на Горловку и Набережное. Он уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.