Кейптаун, 22 сентября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Один человек погиб от переохлаждения во время сильного снегопада в Южно-Африканской Республике. Об этом 22 сентября сообщил местный телеканал SABC News.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Из-за неожиданно выпавшего в ЮАР снега образовались сугробы, достигавшие глубины двух метров. Наблюдались отключения электроэнергии, было парализовано движение автотранспорта по ряду автодорог. Для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал привлекли армию.

Уточняется, что один человек скончался от переохлаждения. Погибший, по предварительным данным, вынужденно провёл ночь в заторе на трассе, ведущей из Йоханнесбурга в провинцию Квазулу-Натал. Затем мужчина зашёл в торговый центр и потерял сознание. Приехавшие на место происшествия медики попытались стабилизировать больного, но по прибытии в больницу пациента объявили мёртвым.

В настоящее время на трассе ведутся работы по расчистке от снега.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительница ЮАР попала в 30-километровую пробку и скончалась от переохлаждения в салоне микроавтобуса.

На Южно-Африканскую Республику обрушился мощный снегопад. Он вызвал серьёзные перебои на дорогах Южной Африки. Больше всего пострадало ключевое шоссе N3, связывающее Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье.

Председатель Управления пограничного контроля ЮАР Меме Моготси сообщил, что из-за снегопада пограничные переходы Сани-Пасс, Бусманснек и Мононча, которые соединяют ЮАР и Лесото, закрыты до дальнейшего уведомления.