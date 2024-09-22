Кейптаун, 22 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. На Южно-Африканскую Республику обрушился мощный снегопад. На кадрах, опубликованных рядом СМИ, видны заснеженные автотрассы и заваленные снегом машины.

Кадр из видео

Ухудшение погоды ничего не предвещало. Необычно сильный снегопад вызвал серьёзные перебои на дорогах Южной Африки 21 сентября. Больше всего пострадало ключевое шоссе N3, связывающее Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье. Несколько его участков закрыли, а объездные пути стали непроходимыми.

В полдень 22 сентября люди всё ещё оставались в снежной ловушке после того, как провели ночь, застряв в своих автомобилях. Представители спасательных служб сообщили, что аварийные службы пытаются добраться до людей, находящихся в автомобилях, но пока неясно, сколько человек пострадало и в каком они состоянии.

Власти провинции Квазулу-Натал проинформировали, что части автовладельцев доставили тёплые одеяла и воду. Застрявшим в дороге водителям сейчас экстренно помогают несколько гуманитарных организаций. Для ликвидации последствий снегопада правительство ЮАР решило задействовать военных.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Управления пограничного контроля ЮАР Меме Моготси сообщил, что из-за снегопада пограничные переходы Сани-Пасс, Бусманснек и Мононча, которые соединяют ЮАР и Лесото, закрыты до дальнейшего уведомления.

Кроме того, закрыта скоростная автотрасса Йоханнесбург — Дурбан. В некоторых областях страны из-за холодов вышли из строя электросети и водопроводы.

Как предположил синоптик Лутандо Масимини, погода, по всей вероятности, прояснится к утру 22 сентября. При этом снег может смениться дождём, вероятность которого оценивается метеорологами в 30%.

Снегопад — достаточно редкое явление для ЮАР, последний раз снег здесь выпадал в июле 2023 года, а до этого снег жителям страны доводилось видеть лишь в 2012 году.