Кейптаун, 22 сентября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Движение транспорта по ряду автодорог полностью парализовано из-за неожиданно выпавшего снега в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом 21 сентября сообщил местный телеканал SABC News.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Снегопад обрушился на южные и юго-западные регионы ЮАР, метеорологические службы страны охарактеризовали снегопад как «разрушительный». По ряду автотрасс в затронутых снегопадом регионах движение на дорогах парализовано частично либо полностью. По данным Национального дорожного агентства ЮАР, несколько гуманитарных организаций предоставляют экстренную помощь для оказавшихся в снежной ловушке участников движения.

«Пограничные переходы Сани-Пасс, Бусманснек и Мононча, которые соединяют ЮАР и Лесото, закрыты из-за непогоды с 21 сентября до дальнейшего уведомления», — заявила представитель Управления пограничного контроля ЮАР Меме Моготси.

Кроме того, закрыта скоростная автотрасса Йоханнесбург — Дурбан. В некоторых областях страны из-за холодов вышли из строя электросети и водопроводы. Власти ЮАР уточнили, что для ликвидации последствий снежной бури в провинции Квазулу-Натал привлекут армию. Многопрофильные спасательные работы развернут как только это станет безопасным.

Как предположил синоптик Лутандо Масимини, погода, по всей вероятности, прояснится к утру 22 сентября. При этом снег может смениться дождём, вероятность которого оценивается метеорологами в 30%.

Снегопад — достаточно редкое явление для ЮАР, последний раз снег здесь выпадал в июле 2023 года, а до этого снег жителям страны доводилось видеть лишь в 2012 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе в Момском и Эвено-Бытантайском районах Якутии, в горной местности, где обычно выпасают оленей, два дня подряд наблюдался снегопад.