Йоханнесбург, ЮАР, 22 сентября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Жительница ЮАР попала в 30-километровую пробку и скончалась от переохлаждения, пишет 22 сентября издание IOL.

Кадр из видео

Жертвой стихии стала 39-лентяя женщина, которая застряла в гигантской пробке на трассе Дурбан — Йоханесбург, она умерла от переохлаждения в салоне микроавтобуса.

На Южно-Африканскую Республику обрушился мощный снегопад. На кадрах, опубликованных рядом СМИ, видны заснеженные автотрассы и заваленные снегом машины. Он вызвал серьёзные перебои на дорогах Южной Африк. Больше всего пострадало ключевое шоссе N3, связывающее Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье.

Председатель Управления пограничного контроля ЮАР Меме Моготси сообщил, что из-за снегопада пограничные переходы Сани-Пасс, Бусманснек и Мононча, которые соединяют ЮАР и Лесото, закрыты до дальнейшего уведомления.

Власти провинции Квазулу-Натал проинформировали, что части автовладельцев доставили тёплые одеяла и воду. Застрявшим в дороге водителям сейчас экстренно помогают несколько гуманитарных организаций.