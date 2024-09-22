Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Органы безопасности Израиля проверяют информацию о возможной ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщила 22 сентября израильская государственная телерадиокомпания Kan без ссылок на свои источники.

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Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем атаки на страну, совершённую в октябре 2023 года. Журналисты отмечают, что Синвар мог погибнуть в результате удара израильских войск по сектору Газа.

При этом никаких подтверждений этих сведений нет, а в органах безопасности Израиля допускают, что лидер ХАМАС мог быть просто отрезан от связи, как это происходило ранее.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он находился в резиденции в Тегеране, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана. Это место подверглось атаке. Иранские власти обвинили в нападении Израиль.

В Иране также заявили, чти израильской стороне помогали США. Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пообещал отомстить Израилю и США за убийство главы политбюро ХАМАС.