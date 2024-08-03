Тегеран, 3 августа, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), опубликованном по итогам расследования.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

Сообщается, что снаряд был выпущен за пределами резиденции, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана.

«По данным следствия, эта террористическая операция была осуществлена путём выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом, который произошёл за пределами гостевого дома», — говорится в заявлении.

В КСИР добавили, что убийство Хании организовал Израиль при поддержке США. Иран также пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

Как сообщало ИА Регнум, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли ночью 31 июля в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. Он прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном. Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство трусливым актом, который не останется без ответа.