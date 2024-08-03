Тегеран, 3 августа, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в своём заявлении 3 августа пообещал отомстить Израилю и США за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Abaca Press/TASS

«Эта акция была разработана и осуществлена сионистским режимом, а также поддержана преступным правительством Америки», — цитирует заявление организации агентство Tasnim.

Месть будет совершена в подходящее время, в подходящем месте и подходящим образом, сказано в заявлении. Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, отметил также КСИР.

«По данным следствия, террористическая операция была осуществлена путём выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 июля Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому Хании в Тегеране.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре 1 августа осудили политическое убийство Хании, указав на опасные последствия таких действий. Газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

США отправили на Ближний Восток ещё 12 боевых кораблей, сообщала The Washington Post со ссылкой на источники. Президент страны Джозеф Байден пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху военную защиту от Ирана, ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов, отмечала пресс-служба Белого дома.

Нетаньяху не получил одобрения США на начало кампании в Ливане и теперь сам пытается спровоцировать Иран и «Хезболлу» на ответные действия, которые послужат поводом для израильского вторжения, потому что тогда и Вашингтону нечего будет возразить, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов.