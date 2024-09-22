Париж, 22 сентября, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Европейским странам рано или поздно придётся переосмыслить свои отношения с Россией в контексте того, что Европа не ограничивается Евросоюзом и НАТО. Об этом 22 сентября заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже.

Официальное интернет-представительство президента России

«Нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, подумав о мире на континенте», — указал Макрон в ходе выступления, которое транслировал Елисейский дворец в социальной сети X.

По его словам, нынешний миропорядок, в основе которого лежат потерявшие актуальность проблемы, необходимо заменить новым справедливым и полноценным миропорядком.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер британское партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что Западу необходимо восстановить отношения с Россией. По его мнению, это может произойти после того, как президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинут занимаемые должности.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Запад в рамках выбранного им целенаправленного антироссийского курса с целью реализации геополитических амбиций десятилетиями устанавливал контроль над Украиной, финансируя и поддерживая националистические и антироссийские организации, что привело к становлению киевского режима.

7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Глава государства указал на то, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра.