Москва, 2 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Главной причиной трагедии, произошедшей на Украине, стал целенаправленный антироссийский курс западных стран во главе с США, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Он указал на то, что Запад десятилетиями устанавливал контроль над этой страной, финансировал националистические и антироссийские организации. Это делалось для насаждения ложной концепции, будто Россия является извечным врагом Украины и угрожает её существованию.

«По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», — процитировали главу государства на сайте Кремля.

Путин напомнил, как США с союзниками организовали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Именно радикальные неонацистские группировки стали идеологами смены власти и начали определять новый курс страны.

В результате власти Украины на протяжении долгих лет устраивали геноцид в Донбассе, обстреливая его жителей и устраивая им блокаду. Ненависть ко всему русскому стала официальной идеологией киевского режима, что привело к ограничению на русский язык, гонению и запрету канонической Украинской православной церкви, отметил Путин.

«Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Причём западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия видит это и продолжит последовательно добиваться всех целей в ходе специальной военной операции на Украине, чтобы обеспечить безопасность российских граждан.

Как передавало ИА Регнум, Путин посетит Монголию 3 сентября с официальным визитом. Он в том числе будет участвовать в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе.

2 августа российский лидер заявил, что киевский режим и его западные хозяева стремятся уничтожить всё русское. У такой политики никогда нет будущего, подчеркнул Путин.