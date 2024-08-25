Лондон, 25 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Запад должен восстановить хорошие отношения с Россией. Такое мнение выразил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X (бывшая Twitter).

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По его мнению, после ухода со своего поста действующего президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера Запад должен снова вернуться к хорошим отношениям с Россией.

«Россия нам не враг», — написал Кертен.

Свое сообщение лидер британской партии сопроводил изображением российского флага.

Как сообщало ИА Регнум, британский политик в январе текущего года также заявил, что Россия не является врагом Великобритании, а все заявления о вражде между странами не соответствуют действительности.

В июне канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возможности возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным, когда для этого будет подходящее время. На это глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия может восстановить отношения с Германией, однако в этом вопросе всё зависит от немецкой стороны.