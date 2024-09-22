Белгородская область, 22 сентября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Количество получивших ранения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Черемошное в Белгородской области возросло до 12 человек. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу №2 г. Белгорода. Один в состоянии средней степени тяжести с множественными осколочными ранениями нижних конечностей госпитализирован в травматологическое отделение«, — написал он в Telegram-канале.

Второй житель отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи, угрозы его жизни нет.

По информации губернатора, семеро пострадавших являются бойцами самообороны. весь день они трудились над возвращением света в дома приграничных сёл. Ранения получил глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и ещё четверо мирных жителей. Двое из них помогали налаживать сети.

Семерых из 12 пострадавших разместили в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Трое находятся в операционной. Остальных обследуют врачи, их также ждут хирургические вмешательства. В городской больнице №2 г. Белгорода трое бойцов самообороны, один из которых в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Гладков подчеркнул, что всех, кто принимал участие в восстановлении электроснабжения сёл и пострадал, обязательно представят к госнаградам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября украинские боевики обстреляли село Черемошное. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб. В этот же день В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области получил ранения водитель машины. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ.

Ранее 22 сентября сотрудник противопожарной службы погиб в результате детонации украинского дрона в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он принимал участие в работах по ликвидации возгорания сухой растительности в Новоайдарском муниципальном округе.