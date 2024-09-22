Курск, 22 сентября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-28НМ ВКС России нанес удар по скоплению украинских военных в Курской области, сообщает 22 сентября Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

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«Экипаж Ми-28НМ нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что по докладам разведки, личный состав и бронированная техника украинских военных были успешно уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Минобороны опубликовало видео работы штурмовой авиации в приграничном районе Курской области, где экипажи Су-25 нанесли удар по живой силе, бронированной и автомобильной технике ВСУ.

В этот же день российские военные показали видео с украинской техникой, уничтоженной в Курской области. На кадрах видны сожжённые и разбитые бронированные машины и военные автомобили. Переданную Киеву странами НАТО технику уничтожили бойцы 14-го армейского корпуса и крымского десанта из состава группировки войск «Север».