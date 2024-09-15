Москва, 15 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Российские военные показали кадры с украинской техникой, уничтоженной в Курской области. Видео опубликовано 15 сентября в Telegram-канале 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа.

Кадр из видео

«Дорога в Курск стала для бандер дорогой смерти», — говорится в описании видео.

На кадрах — сожжённые и разбитые бронированные машины и военные автомобили. Это «денацифицированная техника» бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться на российскую территорию, но не учли «опыт предшественников», отметили военные.

Переданную Киеву странами НАТО технику уничтожили бойцы 14-го армейского корпуса и крымского десанта из состава группировки войск «Север». Это произошло в районе населённого пункта Комаровка, уточняет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска, вторгшиеся в Курскую область утром 6 августа, потеряли в боях на курском направлении более 13,4 тыс. бойцов и 113 танков. Таковы данные Минобороны РФ по состоянию на 15 сентября.

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что снайперы каждый день «охотятся» за легкобронированной техникой ВСУ в курском приграничье. Он отметил, что украинские военные используют в Суджанском районе рои беспилотников и другую разнообразную технику НАТО, но спецназовцы активно противодействуют ВСУ, уничтожая их вооружение.