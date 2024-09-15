Курск, 15 сентября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео работы штурмовой авиации в приграничном районе Курской области, где экипажи Су-25 нанесли удар по Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Министерство обороны РФ

«Работает штурмовая авиация. Экипажи Су-25 нанесли удар по живой силе, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

По докладам разведки, уточнили в российском военном ведомстве, все указанные цели были уничтожены.

В этот же день российские военные показали кадры с украинской техникой, уничтоженной в Курской области. На кадрах видны сожжённые и разбитые бронированные машины и военные автомобили. Переданную Киеву странами НАТО технику уничтожили бойцы 14-го армейского корпуса и крымского десанта из состава группировки войск «Север». Это произошло в районе населённого пункта Комаровка.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны, украинские войска потеряли в боях на курском направлении более 13,4 тыс. бойцов и 113 танков. По словам командира одного из отрядов «Ахмата» с позывным Аид, украинские военные пытаются стянуть силы в район Суджи.