Сеул, 22 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Посольство РФ в Южной Корее разбирается в инциденте с российскими туристами, которым власти республики отказали во въезде, запретив сходить с парома в Тонхэ. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС.

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«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», — указали дипломаты.

Ранее портал VL. ru сообщил, что российским туристам, прибывшим в Южную Корею из Владивостока на пароме, отказали во въезде в страну. Их заперли в каютах до обратного рейса.

Как передавало ИА Регнум, у российского туриста была дистанционно аннулирована виза во время поездки в Грецию. Изначально мужчина получил «шенген», однако ещё до вылета решил сменить отель, отменил бронь и взял новые билеты на самолёт. Спустя четыре дня нахождения в стране ему пришло письмо, в котором было указано, что виза аннулирована в связи с несоблюдением целей поездки.

В Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях. Для россиян невозможными стали транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны, включая Финляндию.