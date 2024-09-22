Глушковский район, Курская область, 22 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Несмотря на обстрелы, некоторые жители Глушковского района Курской области отказываются уезжать. Об этом свидетельствует видеозапись, которую РБК показали волонтёры.

Илья Питалев/РИА Новости

Волонтёр Константин Липартиа рассказал, что бывают случаи, когда людей приходится эвакуировать повторно, потому что они возвращаются.

По его словам, уговорить людей эвакуироваться не всегда получается, они отказываются уезжать в том числе из-за пожилых родственников. В случае отказа местным жителям передают гуманитарную помощь, добавил волонтёр.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атаковали Курскую область 6 августа, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские бойцы сорвали эти планы, остановив противника в приграничных районах и начав выдавливать с территории РФ. По данным на 22 сентября, украинские войска на этом направлении потеряли 16 тыс. военных, 126 танков и другую боевую технику.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов 16 сентября объявил эвакуацию из населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Решение было принято региональным оперативным штабом для обеспечения безопасности жителей.