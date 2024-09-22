Волонтёры сообщили об отказе некоторых жителей Курской области от эвакуации
Волонтёры: в Курской области некоторых жителей приходится эвакуировать повторно
Глушковский район, Курская область, 22 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Несмотря на обстрелы, некоторые жители Глушковского района Курской области отказываются уезжать. Об этом свидетельствует видеозапись, которую РБК показали волонтёры.
Волонтёр Константин Липартиа рассказал, что бывают случаи, когда людей приходится эвакуировать повторно, потому что они возвращаются.
По его словам, уговорить людей эвакуироваться не всегда получается, они отказываются уезжать в том числе из-за пожилых родственников. В случае отказа местным жителям передают гуманитарную помощь, добавил волонтёр.
Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атаковали Курскую область 6 августа, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские бойцы сорвали эти планы, остановив противника в приграничных районах и начав выдавливать с территории РФ. По данным на 22 сентября, украинские войска на этом направлении потеряли 16 тыс. военных, 126 танков и другую боевую технику.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов 16 сентября объявил эвакуацию из населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Решение было принято региональным оперативным штабом для обеспечения безопасности жителей.