Москва, 22 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 380 военных на курском направлении. Об этом 22 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, уничтожены три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей.

Также сообщается, что за сутки подразделения группировки войск «Север» отразили семь атак ВСУ в направлении населённых пунктов Марьевка, Малая Локня и Большая Обуховка. В результате противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские формирования понесли большие потери около города Суджа и пытаются противостоять российским военным на кореневском участке в приграничье Курской области. Он назвал обстановку рабочей для российских военных.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. За время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли 16 тыс. военных.