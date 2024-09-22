Курск, 22 сентября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Расчёт беспилотников российского спецназа «Ахмат» сбил FPV-дроном в приграничье Курской области разведывательный беспилотник «Лелека-100» украинских боевиков с камерой швейцарского производства за 80 тыс. евро. Об этом 22 сентября рассказал командир группы с позывным Аид.

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Как отметил в беседе с «РИА Новости» российский военный, раньше украинские дроны этого типа были из пенопласта, а сейчас их делают из фанеры, и это лёгкие, обтекаемые БПЛА с парашютным типом посадки.

«Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по «Лелеке» не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно, чтобы парашют раскрылся и «Лелека» приземлилась», — сказал он.

По словам Аида, главной ценностью такого беспилотника украинских боевиков является устанавливаемая на «Лелеки» швейцарская видеокамера.

«Стоит она (дневная) — 80 тыс. евро, ночная, по-моему, в районе 120 [тыс. евро]», — уточнил военный.

Он добавил, что на сбитой российским FPV-дроном «Лелеке» стояла дневная камера, дающая максимально возможное для дронов-разведчиков разрешение.

«Наши расчёты (FPV-дронов. — Прим. ред.) начали охотиться уже на «Лелеку», «Фурию», на весь остальной спектр дронов противника, включая «Бабу-ягу» (виды БПЛА. — Прим. ред.). Так что противостояние идёт не только на земле, но и в воздухе», — также рассказал Аид.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 сентября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 106 беспилотников самолётного типа украинской армии. Зенитчики армии России также уничтожили шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и две зенитные управляемые ракеты С-200.

Российские военные 17 сентября сбили на авдеевском направлении украинский беспилотник типа «Баба-яга». Гексакоптер удалось уничтожить из автоматов Калашникова с прицелами ночного видения.