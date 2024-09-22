Москва, 22 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Призыв глав США, Австралии, Индии и Японии к установлению мира на территории Украины выглядит лицемерным, заявил 22 сентября в беседе с изданием Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Михаил Метцель/ТАСС Алексей Чепа

«Странно слышать призывы США к миру, которые, по сути, организовали этот конфликт и активно его поддерживают на протяжении двух с половиной лет. Это лицемерие, по крайней мере со стороны США. За этим заявлением ничего не стоит», — сказал депутат.

Как передавало ИА Регнум, США, Австралия, Индия и Япония, входящие в состав оборонного и стратегического альянса QUAD, призвали к установлению прочного мира на Украине. Главы государств в заявлении выразили глубочайшую обеспокоенность конфликтом на Украине, включая «ужасные и трагические» гуманитарные последствия. Также в QUAD отметили, что из-за украинского конфликта страдают мировая энергетическая и продовольственная безопасности, что особенно сильно сказывается на наименее развитых странах. При этом в документе по итогам переговоров в формате QUAD Россия не упоминается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 сентября заявила, что в Киеве и на Западе не думают о мире. По её словам, подтверждением этому являются вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашивание главой киевского режима Владимиром Зеленским разрешения на удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием НАТО.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.