Москва, 21 сентября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта невозможно без учёта интересов России. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Телеграм-канал «МИД России»

«Без России и учёта её интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно. Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что представители России не собираются участвовать ни в каких встречах в рамках организации так называемого «бюргенштокского процесса», поскольку это не имеет ничего общего с урегулированием.

Дипломат указала, что это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток, поскольку так называемый второй саммит преследует цель протащить нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта и от имени мирового большинства предъявить России ультиматум о капитуляции.

«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем. Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию «на земле», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. Для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит, добавил он.

Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил 20 сентября, что Россия не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на условиях киевского режима. Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже обозначил условия.

Путин 14 июня заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

6 сентября Путин в очередной раз подтвердил готовность России к диалогу, если Украина покажет желание на деле, а не на словах, но сначала нужно выбить из приграничных районов Курской области вторгшиеся туда формирования ВСУ. Он также напомнил, что власть на Украине в настоящее время нелегитимна, так как президентский срок Зеленского закончился, а выборы он отменил, ссылаясь на военное положение.