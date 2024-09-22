Вашингтон, 22 сентября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. США, Австралия, Индия и Япония, входящие в состав оборонного и стратегического альянса QUAD, призвали к установлению прочного мира на Украине. Совместное заявление американского президента Джо Байдена и австралийского, индийского и японского премьер-министров Энтони Албаниза, Нарендры Моди и Фумио Кисиды по итогам встречи опубликовано 21 сентября на сайте Белого дома.

Mark Schiefelbein/AP/TASS

При этом в документе по итогам переговоров в формате QUAD Россия не упоминается.

Главы государств в заявлении выразили глубочайшую обеспокоенность конфликтом на Украине, включая «ужасные и трагические» гуманитарные последствия. Также в QUAD отметили, что из-за украинского конфликта страдает мировая энергетическая и продовольственная безопасность, что особенно сильно сказывается на наименее развитых странах.

«Мы выступаем за соблюдение международного права и уважение принципов Устава ООН, включая территориальную целостность, суверенитет всех государств и мирное разрешение споров <…> Мы подтверждаем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — указано в документе.

Переговоры в формате QUAD состоялись 21 сентября в Уилмингтоне в американском штате Делавэр. Опубликованное по итогам саммита совместное заявление включает также положения, касающиеся здравоохранения, гуманитарной помощи, безопасности на море, климатических проблем и кибербезопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о «желании» завершить конфликт с РФ. Для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит, добавил он. На следующий день Зеленский отметил, что руководство Украины готовит план, который станет основой для проведения переговоров с Россией.

Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил 20 сентября, что Россия не будет вести переговоры об урегулировании конфликта на условиях киевского режима. Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже обозначил условия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 сентября заявила, что в Киеве и на Западе не думают о мире. По её словам, подтверждением этому являются вторжение ВСУ в Курскую область и Зеленским разрешение на удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием НАТО.

Путин 14 июня заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.