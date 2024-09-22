Москва, 22 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Российские волонтёры получают сообщения от украинцев со словами поддержки Вооружённых сил РФ. Об этом 22 сентября сообщил руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На Украине очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, поддержка приходит от людей в том числе из Киева и Днепропетровска. Они пишут, что ВС РФ всё делают правильно, добавил Киосев.

Ранее в пресс-службе «Народного фронта» ИА Регнум сообщили, что волонтёры организации передали военным танковых войск необходимое оборудование и технику, закупленную фондом. Так, бойцы получили генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы.

Также волонтёры передали медикам технику и оборудование, из Ростова-на-Дону на передовую отправились 10 автомобилей УАЗ «Буханка», укомплектованных для спасения раненых и оснащённых системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).