Волонтёр рассказал о поддержке украинцами российских бойцов
Киосев: украинцы пишут сообщения в поддержку российских военных
Москва, 22 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Российские волонтёры получают сообщения от украинцев со словами поддержки Вооружённых сил РФ. Об этом 22 сентября сообщил руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» Никита Киосев.
«На Украине очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит», — рассказал он «РИА Новости».
По его словам, поддержка приходит от людей в том числе из Киева и Днепропетровска. Они пишут, что ВС РФ всё делают правильно, добавил Киосев.
Ранее в пресс-службе «Народного фронта» ИА Регнум сообщили, что волонтёры организации передали военным танковых войск необходимое оборудование и технику, закупленную фондом. Так, бойцы получили генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы.
Также волонтёры передали медикам технику и оборудование, из Ростова-на-Дону на передовую отправились 10 автомобилей УАЗ «Буханка», укомплектованных для спасения раненых и оснащённых системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).